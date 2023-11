Zahl der Insolvenzen steigt - Institut sieht noch keine Welle

HALLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im Oktober leicht angestiegen. Wie aus dem Insolvenztrend des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle hervorgeht, lag sie bei 1037. Dies seien 44 Prozent mehr als im Oktober 2022 und 12 Prozent mehr als der Oktober-Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, teilte das IWH am Dienstag mit.

"Der Anstieg der Insolvenzzahlen im Oktober markiert eine Trendwende", sagt Steffen Müller, Leiter der IWH-Abteilung, die für die Insolvenzforschung verantwortlich ist. Bereinigt um Arbeitstagseffekte sei der Oktober der Monat mit den höchsten Insolvenzzahlen seit Ende der Pandemie gewesen.