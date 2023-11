Im Fokus standen zudem WeWork , nachdem der angeschlagene Büroraum-Anbieter einen Insolvenzantrag eingereicht hatte. Bereits zu Monatsbeginn waren die Aktien um fast die Hälfte eingebrochen. WeWork waren an der Börse zeitweise bis zu 47 Milliarden Dollar wert gewesen. Nach dem jüngsten Kurseinbruch fiel die Marktkapitalisierung auf rund 44 Millionen Dollar. Am Montag waren die Aktien bereits vom US-Handel ausgesetzt und sind es bislang auch am Dienstag./edh/he

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre moderaten Gewinne zum Wochenstart angeknüpft. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,21 Prozent im Plus bei 34 168,88 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 4378,90 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,83 Prozent auf 15 280,25 Punkte.

