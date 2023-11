NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es am Mittwoch recht ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial konnte seine leichten Anfangsgewinne nicht halten und drehte etwas ins Minus. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,21 Prozent tiefer bei 34 079,52 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,05 Prozent auf 4376,40 Zähler nach unten. Der Nasdaq 100 sank um 0,04 Prozent auf 15 290,17 Punkte.

Unter den Einzelwerten enttäuschte die Online-Handelsplattform Ebay mit ihrer Umsatzprognose für das Weihnachtsgeschäft, was der Aktie einen Verlust von 3,4 Prozent einbrockte.