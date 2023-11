Kissigs Kloogschieterei: Die Korrektur der Korrektur

Nach dem tiefroten Oktober starte der November in Sattgrün. In den ersten Novembertagen ging es an den Börsen kräftig aufwärts, dabei ist die Stimmungs- und Nachrichtenlage noch immer überwiegend pessimistisch. Die Anleger trauen dem Braten nicht und das ist nicht verwunderlich, denn die fundamentale Datenlage verspricht bisher wenig Gutes.





In der Spitze verlor der Oktober annähernd 10 %, was als 'Korrektur' definiert ist. Die damit einhergehenden Kursverluste im Depot fühlen sich jedenfalls schrecklich an und nähren finanzielle Zukunftssorgen. Da hilft dann oft ein Blick auf die Realität: Seit 1928 kam es in zwei Dritteln aller Kalenderjahre beim S&P 500 zu unterjährigen Rückgängen von 10 % oder mehr. Anders betrachtet erleben Anleger also in drei Jahren zwei Korrekturen mit Kurseinbrüchen von mindestens 10 %. Korrekturen sind 'business as usual'. Und denkt man einen Schritt weiter, dann sind diese so fiesen Einbrüche nur Teil des Ganzen und dieses Ganze besteht in beinahe ungehemmt steigenden Börsenkursen. Denn der S&P 500, wie auch DAX und DOW, steigt im Durchschnitt etwa 8 % pro Jahr – und da sind die zwischenzeitlichen Korrekturen bereits enthalten.





Eine Korrektur ist also kein Grund für Panik, sondern für Gelassenheit. Die Kurse gehen anschließend immer wieder hoch, wenn auch nicht immer genauso schnell, wie sie zuvor fielen.





Die Lehren aus dieser Erkenntnis sind simpel: