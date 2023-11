Das Video pausiert aktuell, da ich stimmlich angeschlagen bin. Wir blicken dennoch an dieser Stelle auf die Chartbilder und beginnen mit dem großen Rahmen und der Berührung der Trendlinie am vergangenen Donnerstag, wie in der Morgenanalyse am 10.11.2023 dargestellt:

Denn mit dem Abprall am Freitag änderte sich erst einmal an diesem Bild nichts. Dazu bedurfte es noch einen weiteren Tag Konsolidierung. Der Dienstag war dann bereits am Morgen nach dem GAP-close der Tag, welcher das größere Signal in Long-Richtung generieren sollte. Im Livetrading warteten wir das GAP-close am Morgen noch ab. Sehr genau startete um 15.345 Punkte dann die weitere Aufwärtsbewegung:

Mit neuen Monatshochs wurde dann sehr zügig die 15.400 erreicht und damit auch die Trendlinie leicht überschritten. Den großen Impuls gab es dann zu den Daten aus den USA. Die Verbraucherpreise kamen leicht zurück und signalisierten, dass die US-Inflation sich abschwächt und die US-Notenbank FED erst einmal keinen weiteren Handlungsbedarf hat.

Sehr impulsiv brach daher die Trendlinie und veränderte das mittelfristige Chartbild:

Über die Ziele eines solchen Ausbruchs hatten wir ebenfalls gesprochen. Die alte Range aus dem Sommer ist hierbei benannt und nun direkt auch angelaufen worden:

Damit gab es den stärksten Plustag in diesem Monat und einen Schlusskurs über 15.600 Punkten an der Börse Frankfurt zu sehen:

Das Momentum war intraday am Nachmittag klar auf der Oberseite zu finden:

Auf die Entwicklung an der Wall Street blicken wir nun im Detail und haben auch erste Indikationen des Tages mit der Vorbörse im Blick.

DAX-Vorbörse positiv, Nasdaq nahe Jahreshoch

Bereits der Freitag lenkte den Blick auf das hohe Momentum, was mit einem Ausbruch verbunden sein kann (Rückblick):

Dies setzte sich gestern nach den US-Daten zu den Verbraucherpreisen noch einmal fort. Sie waren deutlich tiefer als im Vormonat und sorgten damit für einen Kaufimpuls am Aktienmarkt:

Die erste Reaktion zur Wall Street Eröffnung war dann noch einmal von einer kleinen Korrektur geprägt, bevor es weitere Hochs gab.

Der Nasdaq kam damit seinem Jahreshoch sehr nah:

Die deutlichen Pluszeichen machten sich nun auch in Asien bemerkbar. Der Hang Seng segt aktuell um 3 Prozent zu. Alle internationalen Marktstände siehst Du hier zum Mittwochmorgen:

Für den Handelsstart am Dienstag ist daher kein Anzeichen einer Korrektur zu sehen, auch wenn wir übergeordnet in den alten Range-Bereich eingelaufen sind. Um 15.600 wird daher mit Spannung die heutige Eröffnung erwartet:





Welche Termine stehen heute auf der Agenda?

Termine für Mittwoch den 15.11.2023

Direkt am Morgen wenden wir uns den Großhandelspreisen aus Deutschland zu und haben 11.00 Uhr die Industrieproduktion der EU auf der Agenda.

Am Nachmittag stehen dann wieder 14.30 Uhr wichtige US-Daten an. Heute sind die Einzelhandelsumsätze der US-Wirtschaft für den ersten Impuls der Wall Street maßgeblich. Zudem stehen die Erzeugerpreise an - also zwei Datensätze, die wieder für Volatilität sorgen sollten.

An dieser Stelle sind alle Daten mit den entsprechenden Prognosen einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream von FIT4FINANZEN.

Weitere Quartalszahlen für die Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

