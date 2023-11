Bei dieser Big-Tech-Aktie hat Bill Ackman seine Wette verdoppelt

Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager hat in den drei Monaten bis zum 30. September seinen Bestand an stimmberechtigten Aktien der Klasse A der Google-Muttergesellschaft auf etwa 4,4 Millionen verdoppelt, wie aus dem 13F-Bericht von Pershing Square an die Securities and Exchange Commission hervorgeht. Den Anteil von Pershing an der Klasse C, die keine Stimmrechte hat, beließ Ackman dagegen unverändert bei fast 9,4 Millionen Aktien.

Alphabet hat ein starkes Quartal gehabt. Die Aktien der Klasse A stiegen im dritten Quartal um 9,3 Prozen, seit Jahresbeginn konnten die Titel um rund 47 Prozent zulegen. Laut InsiderScore ist die gesamte Alphabet-Beteiligung im vergangenen Quartal um fast die Hälfte gestiegen. Es ist die größte Position in Ackmans Fonds.