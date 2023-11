stock3 AG erweitert Kryptohandel: Bitpanda jetzt auf der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform verfügbar!

Die stock3 AG hat eine neue Broker-Anbindung auf ihrer Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform bekannt gegeben. Ab sofort ist die Fintech-Unicorn und BaFin-regulierte Krypto-Börse Bitpanda überall auf stock3 verfügbar. Mit dieser Anbindung erweitert stock3 den Kryptohandel auf ihrer Plattform. Bitpanda ist der elfte angebundene Broker und die erste native Krypto-Börse auf stock3. Nutzerinnen und Nutzer können nun mit einem Bitpanda-Depot über 100 Kryptowährungen und vier Edelmetalle handeln. Bitpanda ist mit über 4 Millionen Nutzenden einer der größten Krypto-Broker in Europa. Die Besonderheit einer nativen Krypto-Börse wie Bitpanda ist, dass der Broker zunächst Verwahrer der gehandelten Kryptowährungen ist, diese aber problemlos in die eigene Wallet übertragen werden können. Die Anbindung von Bitpanda ermöglicht es stock3, weiterhin hohe Sicherheitsstandards beim Kryptohandel zu gewährleisten.Die stock3 AG plant außerdem die Übernahme des Projekts "Tradermacher" der PS Capital GmbH im Rahmen eines Asset Deals. Nach der Mehrheitsbeteiligung an der Goldesel Trading & Investing GmbH wäre dies bereits die zweite Investition von stock3 in einen reichweitenstarken Social-Media-Kanal. Das Projekt "Tradermacher" umfasst einen eigenen Youtube-Kanal mit 112.000 Abonnenten, einen E-Mail-Verteiler und den kostenpflichtigen Service "Tradermacher Depot". Das Tradermacher-Team wird stock3 beim Aufbau und der Reichweitensteigerung ihrer eigenen Social-Media-Kanäle unterstützen. Die Übernahme soll positive Effekte auf alle Plattformen der stock3 AG haben und das Segment der Abo-Dienste stärken. Die stock3 AG erwartet sich von der Übernahme einen deutlichen Beitrag zum Konzernumsatz und einen positiven Ergebnisbeitrag im kommenden Jahr. Die Veröffentlichung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird jedoch auf den Zeitraum nach der erfolgten Übernahme verschoben.Die stock3 AG wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Die beiden Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants wurden im Herbst 2022 auf der Webplattform stock3 vereint. Das Unternehmen ging im März 2022 selbst an die Börse und die Aktien sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet. Die stock3 AG strebt an, die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu werden.

Die stock3 Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,60EUR gehandelt.