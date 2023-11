Neue Liquidität der Notenbanken könnte tatsächlich helfen, die vielfältigen Probleme in wirtschaftlicher Hinsicht zuzudecken. Allerdings lockert der Rückgang der zehnjährigen Renditen in den USA von fünf auf 4,4 Prozent seit Anfang November bereits die geldpolitischen Rahmenbedingungen, was nicht im Sinne der Fed sein dürfte. Die Anleger verhalten sich geradezu so, als hätte die Notenbank bereits ein oder zwei Leitzinsanhebungen durchgeführt. Das ist aber nicht der Fall. Es ist fraglich, ob sie diese Entwicklung mittragen wird.

Früher oder später wird der Markt den Momentum-getriebenen Aufwärtstrend mit der Realität abgleichen müssen. Diese mag zwar ein Ende der Leitzinsanhebungen andeuten, aber es wird Zeit brauchen, bis die Wende nach unten vollzogen werden kann. Aktuell preist der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent eine erste Leitzinssenkung bereits für den kommenden März ein. Hier wird gerade viel Enttäuschungspotenzial aufgebaut. Der Optimismus scheint überzogen. Warnende Stimmen werden ignoriert, etwa jene, die darauf hinweisen, dass ein Monat mit vorteilhaften Inflationsdaten noch kein Ende der Zinsanhebungen garantiert.

In dieser Woche dürfte sich nach einer positiven Berichtssaison aus den USA die Aufmerksamkeit auf die Quartalszahlen zahlreicher Einzelhändler sowie das beginnende Weihnachtsgeschäft zum Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag verlagern. Wenn die Verbraucher am Ladentisch am Black Friday genauso gut gelaunt sind wie die Anleger an der Börse, könnte die Rally bei Aktien noch weitergehen.

