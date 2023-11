Investoren, die jenseits der bekannten Dividendenaktien wie Coca-Cola und Johnson & Johnson Ausschau nach Erträgen halten, könnten ihr Augenmerk auf Schwellenmärkte richten. Der MSCI Emerging Markets Index erzielte im vergangenen Monat ein Plus von knapp acht Prozent und performte somit sogar leicht besser als der S&P 500.

Portfoliomanager Rahul Sharma von Schafer Cullen Capital Management hat sich auf die Suche nach attraktiven Dividendenwerten in Schwellenländern gemacht. Der Emerging-Markets-Experte ist auch bereit, für Aktien mit stärkerem Wachstum mehr zu zahlen – vorausgesetzt die Bewertungen und die Fundamentaldaten der Unternehmen sind solide.

"Das Faszinierende an den Emerging Markets ist die Möglichkeit, in große Wachstumswerte und wichtige Themen zu investieren", zitiert Barron's Sharma. Der von ihm mitverwaltete Cullen Emerging Markets High Dividend Fund, mit einem Fondsvolumen von 536 Millionen US-Dollar, hat in den vergangenen zehn Jahren eine jährliche Rendite von 3,7 Prozent inklusive Dividenden erzielt, womit er 86 Prozent seiner Morningstar-Pendants übertrifft.

Sharma und sein Team nutzen Screening-Verfahren, um das Aktienuniversum einzugrenzen und führen dann detaillierte Analysen durch, einschließlich Gespräche mit Managementteams. "Wir legen großen Wert auf einen starken freien Cashflow, um die Dividenden zu stützen", betont er. Die Dividendenrendite des Portfolios lag zuletzt bei 5,3 Prozent, deutlich über den 3,3 Prozent des MSCI Emerging Market Index, der als Benchmark dient.

Von ihm bevorzugte Länder sind Indien, Mexiko, Griechenland und Brasilien, während China untergewichtet ist. Sharma sieht in Indien "das neue China" und hebt hervor: "Indien bietet viel, vor allem wegen seiner großen, qualifizierten, oft englischsprachigen und jungen Arbeitskräfte."

Zu den Investments des Fonds gehört NHPC, ein indischer Betreiber von Wasserkraftwerken. Die Aktie wird mit dem 12,5-fachen des Gewinns gehandelt und hat eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent.

In Mexiko fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen wie Prologis Property Mexico, einen führenden mexikanischen Immobilieninvestmentfonds, der eine Rendite von rund drei Prozent erzielt. Mexiko profitiert von der Neuorientierung der globalen Lieferketten, die sich von China wegbewegen.

In Griechenland, das sich von der Finanzkrise 2009 erholt hat, investiert der Fonds in Mytilineos, ein Industriekonglomerat und Aluminiumproduzent, mit einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in 7 Tagen alles über Charttechnik – kostenlos und unverbindlich! Egal ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: Dieser Video-Workshop wird Ihnen zeigen, wozu wir Mithilfe von Charttechnik fähig sind und wie wir diese gekonnt einsetzten können.

Starten Sie noch heute zusammen mit Stefan Klotter, Chefredakteur Börsendienst FAST BREAK, den Workshop!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion