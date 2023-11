Am polnischen Aktienmarkt gab der Leitindex Wig-20 um 0,69 Prozent auf 2225,60 Punkte nach. Der breit gefasste Wig schloss 0,39 Prozent im Minus bei 74 444,82 Punkten. Auch in Warschau veranlassten Zahlenveröffentlichungen Investoren zu Neueinordnungen. So stiegen die Aktien des Finanzdienstleisters PZU um ein Prozent. Archicom-Papiere kletterten ebenfalls nach Zahlen um 8,5 Prozent nach oben.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Europaweit verlief der Handel impulsarm, da an den US-Märkten am Thanksgiving-Feiertag kein Handel stattfand. In Prag und Warschau gab es jedoch einige Quartalszahlen einzuordnen.

