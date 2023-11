Die positive Tendenz des DAX bleibt bestehen, doch die Erfahrungen aus den Monaten August und September, in denen der Index an der 16.000-Punkte-Marke scheiterte, mahnen zur Vorsicht.

Nach dem US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving kehren US-Anleger heute zurück ins Marktgeschehen, was zusätzliche Dynamik und Handelsvolumen in den deutschen Markt bringen könnte. Besonders im Fokus steht, ob der DAX seine jüngste Höchstmarke von 16.005 Punkten übertreffen kann. Laut dem Broker IG taxiert die Eröffnung der 40 führenden deutschen Aktien bei etwa 16.001 Punkten, knapp über der entscheidenden Schwelle.

Hinzukommt, dass "eine Art Regierungs-Shutdown wie in den USA nun auch in Deutschland droht Realität zu werden. Das wohl durch ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse vermieden werden. Die Ratingagenturen Fitch und Moody's dürften das politische Treiben in Berlin genau beobachten", schreibt Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets, in einem Marktupdate.

Unterstützung erhält der DAX allerdings durch saisonale Trends, denn der November markiert üblicherweise den Beginn der statistisch günstigsten sechs Monate für Aktienmärkte. Zusätzlich könnte die so genannte "Thanksgiving-Rally" – eine Tendenz zu höheren Kursgewinnen zwischen dem Mittwoch vor Thanksgiving und dem darauffolgenden "Black Friday" an den US-Börsen – dem deutschen Leitindex Rückenwind verleihen, "weil Anleger hoffen, dass der Einzelhandel von den zahlreichen Rabatten profitieren wird", so Stanzl.

Heute wird an der Wall Street nur verkürzt gehandelt, wobei die Börsen bereits um 19 Uhr MEZ schließen. "Der Fokus in den USA dürfte heute weniger auf den Börsen, sondern mehr auf dem Beginn des Weihnachtsgeschäfts. Der heutige Black Friday ist sowohl für die stationären Händler als auch für den Online-Handel von immenser Bedeutung. Wenn Anfang der kommenden Woche klar wird, wie der Start ins Weihnachtsgeschäft verlaufen ist, dann bekommt der Black Friday auch seine Bedeutung für die Börsen. Ein guter Start ins Weihnachtsgeschäft hat das Potenzial, die Börsen weiter zu beflügeln. Ein schwacher Auftakt könnte zu einer abrupten Trendwende führen", schreibt Thomas Altmann von QC Partners in seiner morgendlichen Analyse.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 15.993PKT gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion