Der aktivistische Investmentfonds des Milliardärs Paul Singer hält seit dem 16. November einen Anteil von 6,5 Prozent an Synlab durch eine Kombination aus Aktien und Swaps, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hervorgeht. Singer ist dafür bekannt, sich Beteiligungen an Firmen anzueignen, die kurz vor einer Übernahme stehen. Dies tut er, um in Verfahren wie dem sogenannten Zwangsabfindungsverfahren (Squeeze-out) einen erhöhten Preis zu erzielen.

Der britische Finanzinvestor Cinven hatte im September ein Angebot zur Übernahme von Synlab zu einem Wert von rund 2,2 Milliarden Euro unterbreitet. Cinven führte Synlab im Frühjahr 2021 an die Börse. Der Emissionspreis lag bei 18 Euro, was einer Gesamtbewertung von etwa vier Milliarden Euro entsprach. Anfangs war die Aktie, teilweise bedingt durch den durch die Corona-Pandemie verursachten Boom in der Labordienstleistungsbranche, sehr beliebt. Der Aktienkurs stieg bis November 2021 auf 25 Euro. Nun hat der Labordienstleister mit einer geringeren Nachfrage nach seinen Testeinrichtungen zu kämpfen. Im März 2023 fiel der Preis der Aktie zeitweise auf unter sieben Euro. Aktuell steht zur Diskussion, dass Synlab möglicherweise bald vom Aktienmarkt genommen wird.