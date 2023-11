Coke-Aktien – Welche Aktie ist die bessere Wahl?

Zunächst werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Geschäftsmodelle innerhalb des Coca-Cola-Systems. An der Spitze steht als Lizenzgeber The Coca-Cola Company (KO). Die insgesamt 200 Marken von Coca-Cola werden von rund 200 Abfüllpartnern, den sogenannten Bottlers, in über 200 Ländern und Regionen vertrieben. Täglich werden rund 2,2 Milliarden Produkte aus dem Markenuniversum an den Mann und die Frau gebracht. So konsumiert vereinfacht gesagt täglich jeder vierte Erdenbürger ein Getränk aus dem Coca-Cola-Imperium. The Coca-Cola Company (KO) ist an den meisten lokalen Abfüllunternehmen nicht (mehr) beteiligt, da sich der Konzern auf das profitablere Geschäft mit dem Verkauf von Sirup an diese konzentriert hat.

