Kissigs Kloogschieterei: Dividendenaktien hinken hinterher. Ja, aber…

Auf die letzten 12 Monate betrachtet tröstet diese Statistik allerdings nicht wirklich, denn hier hinken Dividendenaktien deutlich hinterher. Zu stark ist die Entwicklung bei den großen Technologiewerten und zu schlecht die vieler 'Old Economy-Werte'. Doch die von Value Investor Jeremy Grantham immer wieder dargelegte '' zeigt hier klar die Chancen auf, denn wer auf diesem Niveau in Dividendentitel investiert, sollte auf lange Sicht besser abschneiden. Aber natürlich kann man nicht einfach alles kaufen und schon gar nicht darf man ausschließlich auf eine hohe Dividendenrendite schielen. Denn in Rezessionen fallen die Aktienkurse zumeist, weil es den Unternehmen schlechter geht und das ist oft der Vorbote von Dividendenkürzungen.