vom 13.-15. November 2023 fand in Zürich wieder der bedeutende Precious Metals Summit Konferenz statt.

Precious Metals Summit ist die erste unabhängige Investmentkonferenz in der Schweiz, die sich auf Entdecker, Entwickler und aufstrebende Produzenten von Gold, Silber und vielen weiteren Rohstoffen konzentriert.

Vizsla Copper: Exploration einer historischen Kupfer-Gold-Ressource in Kanada, aktuelle Ergebnisse stehen noch aus

Im Interview mit Executive Chairman Craig Parry konnten wir für Sie die neusten Nachrichten aus erster Hand in Erfahrung bringen!

Vizsla Copper (WKN: A3DZZR) hat das Kupfer-Gold-Projekt Woodjam in British Columbia, Kanada, erworben, auf dem bereits eine historische Ressource existiert und in das die früheren Eigentümer viel Geld investiert haben. Viele Bohrergebnisse aus dem Bohrprogramm stehen noch aus.

Fazit:

Kupfer als das wichtigste Metall der Energiewende wird in naher Zukunft weiter an Auftrieb gewinnen! Noch ist es verhältnismäßig Ruhig und der Kupferpreis befindet sich auf einem eher niedrigen Niveau.

Doch egal ob Elektroauto, Stromkabel oder Windrad, mit der wichtigste Bestandteil ist Kupfer. Die Nachfrage wird weiter kontinuierlich steigen und das Angebot kann dann bei weitem nicht mehr mithalten. Ein Angebotsdefizit ist vorprogrammiert was zu einer Kursexplosion führen wird.

Investieren Sie antizyklisch und sichern Sie sich jetzt noch einen günstigen Einstiegskurs in dieses Kupferunternehmen. Viele Bohrergebnisse aus dem Bohrprogramm stehen noch aus, was zusätzlich den Aktienkurs beflügeln könnte.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

