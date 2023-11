Die US-Aktienmärkte sind inzwischen so stark überkauft, dass es nun nur noch einen trigger braucht, damit eine (gesunde) Korrektur kommen kann. Der VIX ist auf einem Niveau, das historisch meist einen Boden der Volatilität bedeutete (und damit ein Top bei S&P 500) - heute steigt der VIX an, obwohl die US-Aktienmärkte wenig verändert sind. Nach Thanksgiving heute weiter dünne Umsätze, aber in dieser Woche kommen noch wichtige Konjunkturdaten. Was wird der Auslöser der Korrektur sein? Der Dax fällt wieder unter die 16.000er-Marke, nachdem immer mehr deutsche Konzerne Probleme haben (Bayer und BASF heute -3%, Volkswagen-Markenchef warnt vor Entlassungen)..

Hinweise aus Video: