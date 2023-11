Trotz einer insgesamt positiven Entwicklung der US-Wirtschaft im Jahr 2023 mit einem BIP-Wachstum von 4,9 Prozent im dritten Quartal, sieht Chris Senyek, Chefanlagestratege bei Wolfe Research, Anzeichen für eine bevorstehende Verlangsamung der Wirtschaft. Er setzt auf Aktien, die eine hohe Rendite bieten und sich in der Vergangenheit in einem Umfeld nach Zinserhöhungen gut entwickelt haben.

Laut Wolfe Research dürften künftig defensivere Strategien in einem sich verlangsamenden Wirtschaftsumfeld den breiteren Markt übertreffen. Die Experten bevorzugen Dividenden-Aristokraten in Zeiten wirtschaftlicher Abschwächung oder Rezession, da eine langjährige Geschichte von Dividendenerhöhungen oft auf ein robustes Unternehmen und Shareholder Value hinweise.

Der ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, ein 11,2 Milliarden US-Dollar schwerer gleichgewichteter Fonds, hat 2023 eine Rendite von etwa 2,3 Prozent einschließlich Dividenden erzielt, was deutlich unter der Marktdurchschnittsrendite von 18,6 Prozent liegt. Trotz einer geringen Gewichtung im Technologiesektor enthält der zugehörige Index viele solide Blue-Chip-Unternehmen.

Wolfe bevorzugt Strategien mit hohem Dividendenwachstum, die sich bisher im Jahr 2023 am besten entwickelt haben. In einer sich verlangsamenden Wirtschaft werde Dividendenwachstum knapp, und Unternehmen mit hohem Dividendenwachstum und hohen Free-Cashflow-Renditen haben in der Vergangenheit besser abgeschnitten. Wolfe hat kürzlich Unternehmen wie Williams-Sonoma, NXP Semiconductors, Qualcomm und Westlake Chemical in seine Liste aufgenommen.

Für Anleger, die über ETFs in Dividendenwachstum investieren möchten, könnte der Vanguard Dividend Appreciation ETF eine Option sein, der bis 2023 auf eine Rendite von zwei Prozent und eine Gesamtrendite von 9,6 Prozent "zurückblickt".

Senyek betont, dass Dividendenstrategien, abseits der Dominanz der "Magnificent Seven" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms und Tesla), im Markt oft vernachlässigt werden. Er sieht Dividenden als den richtigen Ansatz in einem defensiver werdenden Markt.

Wolfe rechnet allerdings bei so manchem Unternehmen auch mit Dividendenkürzungen in den kommenden Quartalen aufgrund der verzögerten Auswirkungen der Zinserhöhungen. Unternehmen aus dem zyklischen Konsumgütersektor wie Vail Resorts, Hasbro, Wendy's, Leggett & Platt und Cracker Barrel stehen dabei besonders im Fokus der Wolfe-Analysten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion