Der Gründer von Pershing Square Capital Management sagte, ein solcher Schritt könnte bereits im ersten Quartal erfolgen. Die Händler rechnen fest mit einer Zinssenkung im Juni, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai bei etwa 80 Prozent liegt, wie aus den Daten des Swap-Marktes hervorgeht.

Die Fed begann im März 2022 mit einer aggressiven Anhebung der Zinssätze, was zum schnellsten Tempo der Zinserhöhungen seit 40 Jahren führte. Die Zentralbank hat bisher noch keine Zinssenkung vorgenommen, obwohl sich die Inflation in den USA in diesem Jahr weitgehend verlangsamt hat.