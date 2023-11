Die Vorschusslorbeeren für die Aktie waren vor einigen Jahren immens, mittlerweile ist es die Enttäuschung, die grenzenlos ist. Ein Ende der Leidenszeit ist aber noch immer nicht in Sicht. Einen weiteren Beleg hierfür lieferten die Daten für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2024, die am 09. November der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten an. Canopy Growth gab den Nettoumsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 69,595 Mio. CAD an; nach 87,941 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust in Höhe von -324,800 Mio. CAD, nach einem Verlust in Höhe von -305,811 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahresquartal.

Die charttechnischen Aspekte sind schnell zusammengetragen. Auf der Oberseite passierte zuletzt nicht viel. Erst ein Vorstoß über die Marke von 1 US-Dollar würde Relevanz erlangen. Aktuell „klebt“ Canopy Growth an der Unterstützung von 0,5 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, könnte das aktuelle 52-Wochen-Tief bei 0,35 US-Dollar noch einmal in den Fokus geraten.