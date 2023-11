Die Gesamtinflation blieb gegenüber dem Vormonat unverändert und lag im Zwölf-Monats-Zeitraum bei drei Prozent. Die Energiepreise fielen im Monatsvergleich um 2,6 Prozent und trugen so dazu bei, die Gesamtinflation in Schach zu halten, auch wenn die Lebensmittelpreise um 0,2 Prozent stiegen.

Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone ist im November auf 2,4 Prozent gesunken, wie heute ebenfalls bekanntgegeben wurde. Im Oktober hatte die Inflationsrate bei 2,9 Prozent gelegen. Auch die Kerninflation ist im EU-Raum stärker als erwartet gesunken – von 4,2 Prozent im Oktober auf 3,6 Prozent im November.

Der DAX baut in einer ersten Reaktion nach Veröffentlichung der Daten seine vorherigen Gewinne aufgrund der EU-Inflationsdaten weiter aus und notiert 0,56 Prozent höher bei 16.257,30 Punkten. Die US-Futures ziehen ebenfalls an. Der S&P 500 notiert vor US-Börsenstart 0,35 Prozent höher bei 4.575,00 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 zieht um 0,3 Prozent an und notiert bei 16.075,00 Punkten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion