Wolftank vermeldet weiteren Großauftrag im Bereich Wasserstoff - Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt



Wolftank hat heute den nächsten Großauftrag für ein Wasserstoff-Projekt gemeldet. Nach dem bereits Ende Juni bekannt gegebenen Auftrag des italienischen ÖPNV-Anbieters TPER (vgl. Comment vom 29. Juni) ist dies schon der zweite Auftrag in signifikanter Höhe, was u.E. die anziehende Dynamik in diesem zukunftsweisenden Geschäftsfeld unterstreicht.

Zugbetankung als neues Einsatzgebiet der Wasserstoff-Kompetenz: Wolftank wurde vomInfrastrukturdienstleister Siram Veolia damit beauftragt, in der norditalienischen RegionLombardei für eine lokale Eisenbahngesellschaft eine Wasserstoff-Betankungsanlage fürZüge zu planen und zu errichten. Das Gesamtvolumen der Ausschreibung belief sich auf ca.19,5 Mio. Euro, wovon die Order an Wolftank rund die Hälfte ausmacht. Die mit derTechnologie und Softwarelösung des Unternehmens ausgestattete Anlage soll im April 2025fertiggestellt sein und zu Beginn sechs wasserstoffbetriebene Züge versorgen können.Gepaart mit dem Auftrag von TPER (Anfangsvolumen rd. 9,5 Mio. Euro; Lifetime-Volumenca. 30 Mio. Euro) zur Betankung von Bussen zeigt sich, dass der Einsatz von (grünem)Wasserstoff als Energieträger für die Mobilität in der Breite an Bedeutung gewinnt und sichdie Leads von Wolftank (in H1 wurden Angebote für Wasserstoff-Projekte i.H.v. 158 Mio.Euro platziert) zusehends materialisieren. Auch im Bereich der Intralogistik rund um dieNutzung wasserstoffbetriebener Gabelstapler verzeichnet das Unternehmen nach Aussagedes Vorstands einen Auftragsschub. Vor diesem Hintergrund erachten wir den erwartetenHochlauf der Erlöse im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien (CAGR 2023-26e: ca.23%) weiterhin als realistisch, in der mittelfristigen Dynamik sogar noch defensiv.

Kapitalerhöhung durchgeführt: Neben den operativen Meldungen gab Wolftank jüngst denerfolgreichen Abschluss einer Kapitalmaßnahme bekannt. Dabei re-investierte im Nachgangder Übernahme der italienischen Petroltecnica der bisherige Mehrheitseigentümer, dieC.&S. Consulenze e Servizi Srl, die Hälfte des Verkaufserlöses in Wolftank-Aktien. Konkretwurden unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals insgesamt 224.807 neue aufden Inhaber lautende Aktien zu einem Preis von 12,90 Euro je Aktie gegen Bareinlageausgegeben. Der Ausgabepreis entsprach dem volumengewichteten Durchschnittskurs derletzten 60 Handelstage zum Stichtag 24. Oktober 2023. Das Grundkapital des Unternehmenserhöhte sich dadurch um 224.807 Euro auf 5.026.311 Euro und unterteilt sich fortan aufebenso viele Aktien.

Fazit: Nach dem Großauftrag von TPER und der strategischen Mehrheitsübernahme vonPetroltecnica erreicht Wolftank mit dem Erstauftrag zur Wasserstoff-Zugbetankung einenweiteren Meilenstein. Dadurch verbessert sich zugleich sukzessive die Visibilität hinsichtlichdes avisierten dynamischen Wachstums in 2024 ff. Wir sind vom Investment Case weiterhinüberzeugt und bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Wenngleich die Ausgabe neuer Aktienim Zuge der KE deutlich unterhalb unseres ermittelten Fair Values erfolgte und insofern einleichter Verwässerungseffekt eintritt, halten wir nach Fortschreibung unseres DCF-Bewertungsmodells auch am Kursziel von 22,00 Euro fest.







