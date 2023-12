Nvidia-Downgrade: "Höhepunkt der Nachfrage erreicht" – Ist die Party vorbei?

Nach den letzten beiden Quartalsberichten hat sich die Aktie kaum bewegt, obwohl die Gewinn- und Umsatzprognosen die hochgesteckten Erwartungen übertreffen konnten. Die Trägheit der Aktie in der zweiten Jahreshälfte spiegelt die extrem hohen Erwartungen wider, die während der anfänglichen Begeisterung für KI-Aktien eingepreist wurden. Jetzt warnen jedoch einige Analysten, dass der aktuelle Wachstumskurs von Nvidia langfristig nicht haltbar sei, insbesondere in einer Branche, die für ihre Boom-Bust-Zyklen berüchtigt ist.

Die Erwartungen der Wall Street scheinen zu hoch: Für das Jahr, das Anfang 2025 endet, schätzt die Wall Street jetzt einen bereinigten Gewinn pro Aktie von etwa 20 US-Dollar, mehr als das Doppelte dessen, was die Analysten noch vor sechs Monaten prognostiziert hatten. Diese steigenden Schätzungen haben dazu geführt, dass die Bewertung von Nvidia unter das 50-fache des Gewinns gefallen ist, mit dem die Aktie im Sommer gehandelt wurde.

Eine von Morgan Stanley durchgeführte Analyse der 100 größten aktiv verwalteten institutionellen Portfolios im dritten Quartal ergab, dass die durchschnittliche Portfoliokonzentration von Nvidia bei etwa 2,3 Prozent lag. "Das bedeutet, dass es schwierig sein wird, den nächsten zusätzlichen Käufer zu finden. Langfristig sollten die Aktien weiter steigen, aber die Zeiten, in denen sie aufgrund sehr guter Ergebnisse um 20 Prozent zulegten, sind vorbei", so Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder.

Dazu kommen einige Risiken. Die Einnahmen könnten durch die US-Exportbeschränkungen nach China beeinträchtigt werden, obwohl Nvidia Berichten zufolge neue Chips für diesen Markt herstellt, die nicht gegen die Beschränkungen verstoßen werden. Marktteilnehmer erwarten außerdem, dass der Wettbewerb durch Konkurrenten wie Advanced Micro Devices und Kunden wie Microsoft zunehmen werde.

"Was kann Nvidia noch tun, außer zu verkünden, dass sie ein Heilmittel für Krebs haben?", sagte Sam Stovall, Chef-Investmentstratege bei CFRA. "Es ist verständlich, wenn diejenigen, die zu spät gekommen sind, frustriert sind, dass die Party zu Ende zu gehen scheint."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion