In den vergangenen Tagen performte der Tech-Konzern nicht so wie gewohnt. Im Vorfeld der kürzlich veröffentlichten Quartalsergebnisse stand die Aktie bereits über 500 US-Dollar. Melius-Analyst Ben Reitzes gibt eine Kaufempfehlung für Nvidia mit einem ambitionierten Kursziel von 750 US-Dollar aus, was einem Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent entspricht. Reitzes zieht Parallelen zwischen Nvidia und Apple nach 2009, als Apples Bewertung zunächst einbrach, bevor der Markt den zusätzlichen Wert der Dienstleistungseinnahmen neben den Hardwareverkäufen erkannte.

Reitzes betont, dass Nvidia sich auf einem schnelleren Weg als Apple befindet und bereits Eigenschaften aufweist, die einen nachhaltigen höheren Bewertungsmultiplikator rechtfertigen könnten, ähnlich wie bei anderen der "Magnificent Seven". Er merkt an, dass die Nvidia-Aktien derzeit mit einem Multiplikator von etwa dem 23-fachen der Konsens-Gewinnschätzungen für 2024 und dem 20-fachen für 2025 gehandelt werden und damit günstiger sei als die Aktien von Apple oder Microsoft.