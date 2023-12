Wirtschaft Jenoptik fürchtet bei Rechtsruck Abwanderung von Fachkräften

Jena (dts Nachrichtenagentur) - Jenoptik-Chef Stefan Traeger sorgt sich vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen im kommenden Jahr um die Zukunft des Wirtschaftsstandorts. "Die AfD ist nicht meine Partei", sagte Traeger dem "Spiegel".



"Ich kann und will auch niemandem vorschreiben, wie er oder sie wählen soll. Wir wollen den Menschen aber sagen: Überlegt Euch, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein hier in Thüringen und welche Partei Offenheit reflektiert." Traeger fürchtet unter anderem, künftig nicht mehr genügend gutes Personal in Sachsen und Thüringen zu finden.