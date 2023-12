"Ich denke, dass die Revolution in der Produktion, die dieses Auto darstellen wird, die Leute umhauen wird", erklärte Musk in gewohnt markigen Worten. "Es handelt sich um eine Produktionstechnologie, die allen anderen Automobilwerken auf der Erde weit voraus ist."

In einem kürzlich veröffentlichten Interview zwischen Elon Musk, CEO von Tesla , und Sandy Munro von Munro & Associates, einem Automobiltechnik- und Beratungsunternehmen, wurde über ein kostengünstiges Elektroauto gesprochen, das in Massenproduktion gehen soll. Musk erwähnte, dass die Entwicklungsarbeiten an diesem Fahrzeug, das die Investoren als "Model 2" bezeichnen, schon "weit fortgeschritten" seien. Dieses Modell wird voraussichtlich kleiner sein als das beliebte Model 3 von Tesla.

Die erste Produktionslinie wird in Austin, Texas, errichtet, während eine zweite in Mexiko geplant ist. Die Produktion in Austin könnte einen Marktstart bereits im Jahr 2024 ermöglichen. Guggenheim-Analyst Ronald Jewsikow wies darauf hin, dass die Fertigstellung des mexikanischen Werks bis zu zwei Jahre dauern könnte. Sollte das Model 2 in Mexiko gebaut werden, könnte es möglicherweise erst 2025 oder später auf den Markt kommen.

Eine baldige Markteinführung könnte auch den Aktienkurs von Tesla weiter antreiben, der seit Jahresbeginn bereits 121 Prozent gewonnen hat. Am Mittwoch schlossen die Titel in New York bei 239,37 US-Dollar 0,3 Prozent fester.

Jewsikow, der Tesla-Aktien mit Verkaufen einstuft und ein Kursziel von 125 US-Dollar hat, merkt an, dass Tesla mit der Annahme von Bestellungen für das Model 2 wahrscheinlich auf einen Zeitpunkt näher am Markteinführungsdatum warten wird, um die Auswirkungen auf den Verkauf der aktuellen Modellpalette zu begrenzen.

Das Model 2 und sein Timing sind entscheidend für Tesla. Ein früherer Marktstart wäre vorteilhaft, da Tesla preisgünstigere Fahrzeuge benötigt, um seinen Markt zu erweitern und seinen Marktanteil zu verteidigen. Der chinesische EV-Konkurrent BYD hat Tesla in China bereits überholt, auch aufgrund seines Angebots an günstigeren Fahrzeugen. Der durchschnittliche Verkaufspreis eines Tesla-Fahrzeugs liegt derzeit bei etwa 45.000 US-Dollar, während der Durchschnittspreis für ein BYD-Fahrzeug bei etwa 27.000 US-Dollar liegt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

