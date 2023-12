PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend tiefer geschlossen. Auch im westeuropäischen Umfeld agierten die Anleger vor dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht zurückhaltend. In Moskau beendete der RTS-Index hingegen seine zweiwöchige Abwärtsfahrt.

An der Prager Börse gab der PX nach drei Gewinntagen in Folge um 0,29 Prozent auf 1407,27 Punkte nach. Unter den Bankenwerten verloren die Titel an der Komercni Banka und der Erste Group 0,9 und 1,7 Prozent. Etwas Unterstützung erhielt der tschechische Leitindex hingegen von der schwer gewichteten CEZ -Aktie, die 0,8 Prozent gewann.