Viele große Indexfonds, insbesondere der Invesco QQQ Trust ETF mit einem Volumen von 220 Milliarden US-Dollar, bilden den Nasdaq 100 ab und müssen Aktien aller Indexbestandteile kaufen. Viele aktiv verwaltete Fonds, die ihre Leistung am Nasdaq 100 messen, kaufen ebenfalls Aktien.

DoorDash , MongoDB und Splunk werden im Rahmen der jährlichen Neugewichtung des Nasdaq 100 in den Tech-Auswahlindex aufgenommen. Neu dabei sind auch CDW Corp. , Coca-Cola Europacific Partners und Roper Technologies . Die Änderungen werden vor dem Börsenstart am 18. Dezember in Kraft treten.

Die Aktien von DoorDash stiegen am Montag im vorbörslichen US-Handel um 2,3 Prozent auf 102,33 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben sie sich um 107 Prozent verteuert. Für MongoDB ging es um 1,6 Prozent aufwärts, sodass die Aktien auf einen bisherigen Jahresgewinn von etwa 100 Prozent kommen.

Die Splunk-Aktie wird zwar in den Nasdaq 100 aufgenommen, aber vielleicht nicht für lange. Der Dow-Jones-Riese Cisco Systems kauft den Hersteller von Datenbank- und Cybersicherheitssoftware. Die Titel notierten vorbörslich gut behauptet bei einem Jahresgewinn von 74 Prozent.

Nächsten Montag aus dem Index ausscheiden werden hingegen Zoom Video Communications, Enphase Energy und eBay, teilte die Nasdaq-Börse mit. Zusätzlich fallen JD.com, Align Technology und Lucid Group aus dem Nasdaq 100 heraus.

Titel von Zoom Video büßten vorbörslich 1,9 Prozent ein, während es für Enphase um 3,2 Prozent abwärts ging. Die Aktien von JD.com fielen um 3,9 Prozent zurück und Lucid verzeichnete im vorbörslichen Handel sogar einen Rückgang um 6,6 Prozent.

Die Neuzugänge und Abgänge im Nasdaq 100 sind keine große Überraschung. Der Nasdaq 100 umfasst die Nicht-Finanzunternehmen an der Nasdaq-Börse. Allerdings sind die Gelder, die sich am Nasdaq 100 orientieren, im Vergleich zu den Fonds, die an den S&P 500 Index gebunden sind, eher gering.

Am 1. Dezember gab S&P Dow Jones Indices bekannt, dass Uber Technologies, Jabil und Builders FirstSource in den S&P 500 Index aufgenommen werden, ebenfalls vor der Eröffnung am 18. Dezember. Sie ersetzen Sealed Air, Alaska Air Group und den Enphase-Rivalen SolarEdge Technologies im Rahmen einer vierteljährlichen Neugewichtung der S&P-Indizes.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion