British American Tobacco: 10% Dividenden-Rendite – Aber wieviele Züge gibt die Zigarettenkippe noch her?

Das ist insofern nicht überraschend als das Papier nach dem Absturz in der vergangenen Handelswoche eine Dividenden-Rendite von 10% aufweist bei einem KGV von nur etwas über 6 – für 2023, 2024 und 2025. Ebenfalls beeindruckend: Die Free Cashflow Yield von 11,7%, 10,8% und erneut 11,7% für die Jahre 2023 bis 2025.

Bei einer Rendite von 11,7% ist die Aktie nur mit dem 8,5 freien Cashflow bewertet, also dem was tatsächlich vor Zinsen jedes Jahr an Cash in die Kassen wandert.