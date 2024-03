Fragen über Fragen, dabei steht Vieles schon seit Jahrzehnten fest. Wir betreiben etwas (Film-) Geschichtsunterricht, spannen den Handlungsbogen über die heutigen Protagonisten mit ihren Ecken und Kanten und schaffen dann – Oscar-reif – den eleganten Schlenker hin zu TikTok. So sieht der Plot unseres kleinen Bühnenstücks für heute aus, doch auf dem Weg zum (Happy) End wird einiges an Improvisationstalent vonnöten sein. Also machen wir uns mal ans Werk...