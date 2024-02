Ein Thema wird relevant, dann stellen sich spektakuläre Erfolge ein, die Medien und dann die Massen springen auf das Thema an und die Anleger in die wirklichen und vermeintlichen Aktien der Profiteure des Hypes, deren Kurse weit über das bisher Vorstellbare hinaus steigen – bis die Party (ver-) endet und die letzten Käufer auf enormen Verlusten sitzen bleiben. So war es bei Tulpenzwiebeln, bei Eisenbahnen, bei Automobilen, bei Erdöl, bei Telekommunikation, bei Personal Computern, bei Mobiltelefonie, beim Internet...

Der aktuelle Hype ist unbestreitbar KI, genauer gesagt „generative Künstliche Intelligenz“. Soeben hat Nvidia seine jüngsten Quartalszahlen vorgelegt und die ohnehin hohen Erwartungen noch einmal deutlich übertroffen. Und auch beim Ausblick bietet man keine Blöße, so dass die Börsen weiter in Feierlaune bleiben, die auch andere Aktien des „KI-Sektors“ mitzieht.