So 100%-ig überzeugen konnte mich dabei keine der 5 Aktien (im Check waren Cleanspark, Bitcoin Group, Coinbase, MicroStrategy und Galaxy Digital). Im Mining-Sektor sehe ich sogar deutliches Rückschlagsrisiko, weil das im April anstehende Bitcoin-Halving die Kostenbasis der Miner auf einen Schlag verdoppeln wird. Der Markt preist das bis dato bei Cleanspark und Co. überhaupt nicht in die Kurse ein.

Was also ist die Alternative für Börsianer wie uns, die ein gewisses Bitcoin- oder allgemein Krypto-Exposure anstreben, aber keine Lust, keine Zeit oder kein Vertrauen haben, ein separates Konto bei einer Krypto-Börse zu eröffnen und auch den Bitcoin nicht direkt kaufen und in einer eigenen Wallet lagern wollen?