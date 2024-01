„Prognosen sind schwierig. Besonders, wenn sie die Zukunft betreffen.“

– Mark Twain –

Mark Twains Spruch ist mir einer der liebsten: So einfach, so platt, so… zutreffend. Das gilt auch für die Börse und die Auswahl der richtigen Aktien. Man muss nämlich nicht nur Apple als starkes Investment erkennen, sondern man muss auch den Mut haben, die Aktie zu kaufen – und sie dann zu behalten, wenn der Kurs um 50% einbricht. Jedenfalls solange wie die guten Eigenschaften des Unternehmens noch vorhanden sind und es sich nicht auf Irrwege begeben hat oder von der Entwicklung abgehängt wurde. Das kann jedem Unternehmen passieren, auch Apple, dem heute wieder wertvollsten Unternehmen der Welt. Mitte der 1990er Jahre war der visionäre Gründer Steve Jobs aus dem Unternehmen gedrängt worden wegen anhaltender Erfolgslosigkeit und das Unternehmen stand vor der Pleite. Gerettet wurde es von Bill Gates, dem Gründer und damaligen Chef des größten Wettbewerbers Microsoft und damit dem Intimfeind von Steve Jobs. Was für eine Schmach! Und was für ein Glück für uns alle, denn ohne diese Aktion würde unsere Welt heute wohl völlig anders aussehen, es würde vielleicht keine Smartphones geben, zumindest ganz sicher kein iPhone oder eine Apple Watch. Auch Microsoft ist so eine Erfolgsgeschichte, auch als Investment. Die Firma war im Jahr 2000 das wertvollste Unternehmen der Welt. Und gestern, da hatte man Apple mal wieder an der Spitze abgelöst – für einen Tag. Aber... das Platzen der Internetblase im Frühjahr 2000 ließ auch die Microsoft-Aktie abstürzen und es dauerte fast 17 Jahre, bis der alte Höchstkurs aus dem Jahr 2000 übertroffen werden konnte und nur wenige Anleger hielten bis 2017 durch. Verlorene Jahre! Ja, wenn man sich diese 17 Jahre ansieht. Nimmt man die gesamten 23 Jahre seit dem Jahr 2000 dann hat der Aktienkurs bis heute um mehr als 500% zugelegt. Was für eine Rendite! Und legt man den Tiefstkurs von 15,15 US-Dollar aus dem Jahr 2009 zugrunde, dann beträgt der Zuwachs bis heute knapp 2.250%. Seite 2 ► Seite 1 von 4