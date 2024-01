Insbesondere viele Unternehmen aus dem MedTech-Sektor litten unter Corona-Nachwehen, denn während der Corona-Hochphase hatten sie glänzende Geschäfte gemacht. Anschließend sorgten die weltweiten Störungen der Lieferketten für einen starken Nachfrage-Boom, weil sich viele ihrer Kunden auf Vorrat eindecken wollten. Das trieb Preise und Nachfrage kräftig an.

Dann war die Sylvester-Party vorbei und zurück blieb ein ausgewachsener Kater. Mit dem Abflauen der Corona-Panik wurden auch immer weniger Tests erforderlich und die Nachfrage lief gen Süden – die MedTech-Kunden begannen zudem, ihre inzwischen üppig befüllten Lagerbestände abzubauen, was sich in außergewöhnlich niedrigen Aufträgen niederschlug. Die Aktienkurse vieler MedTechs waren angesichts hoher Umsätze und Gewinne bis Ende 2021 kräftig angestiegen und nun kam alles zusammen, quasi der ‚perfekte Sturm‘. Das Elend kann man an den Aktienkursen der MedTech-Unternehmen in 2022 und auch in 2023 klar ablesen.