An der Börse in Moskau sank der RTS-Index um 0,60 Prozent auf 1047,95 Zähler.

Der Bux in Ungarn sank um 0,63 Prozent auf 58 300,25 Punkte. Größere Abgaben verzeichneten die Papiere des Pharmaunternehmens Richter Gedeon mit minus 1,9 Prozent. MTelekom verloren 0,8 Prozent und die Ölaktien MOL 0,4 Prozent. OTP Bank verbilligten sich in diesem Umfeld um 0,2 Prozent.

Der PX in Prag legte am Montag um 0,05 Prozent auf 1408,27 Punkte zu. Während unter den schwer gewichteten Aktien die des Versorgers CEZ um 0,3 Prozent nachgaben und Moneta Money Bank 0,1 Prozent verloren, legten die Papiere der Komercni Banka um 0,6 Prozent zu.

In dieser Woche dürften die Zinsentscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks genau verfolgt werden. So werden unter anderem die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre Geldpolitik entscheiden. Erwartet werden zwar mehrheitlich von Experten keine Veränderungen an den Leitzinsen der beiden Notenbanken, allerdings könnten die Währungshüter Hinweise auf ihre Zinspolitik im neuen Jahr geben.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Während es in Ungarn und Russland für die wichtigsten Aktienindizes nach unten ging, wurden in Polen leichte Zuwächse verzeichnet. Die Prager Börse zeigte sich zugleich kaum verändert.

