"Wir gehen davon aus, dass sich die Stimmung im kommenden Jahr ändern wird, vielleicht zunächst als Folge der Einführung des Anti-Adipositas-Medikaments des Konkurrenten Eli Lilly und das Risiko einer Enttäuschung aufgrund des langsamer als erwarteten Lieferanstiegs von Wegovy", zitiert CNBC die Analysten von Jefferies. Eli Lillys Medikament zur Gewichtsreduktion, Zepbound, wurde Anfang November von der US Food and Administration (FDA) zugelassen.

Novo Nordisk gab im selben Monat bekannt, dass sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion innerhalb von sechs Monaten eine erweiterte Zulassung von der FDA erhalten könnte. Andere Player wie AstraZeneca und Pfizer entwickeln ebenfalls Medikamente zur Gewichtsreduzierung.

Jefferies ist daher der Ansicht, dass sich der Fokus von Novo Nordisk "auf andere Medikamente gegen Fettleibigkeit in der Konkurrenzlandschaft verlagern könnte und hat die Aktie in der Folge untergewichtet. Die Investmentbank bezeichnet sie als einen der "Underperformer des Jahres 2024“ und hat ein Kursziel von 430 dänischen Kronen für den Arzneimittelhersteller. Das entspricht einem Abwärtsrisiko von über 35 Prozent.

"Wir argumentieren, dass die aktuellen Multiplikatoren bereits ein beeindruckendes Wachstum, Gewinnübertreffungen und einen erheblichen Anspruch auf Marktanteile widerspiegeln. Kurzfristig sehen wir ein erhebliches Risiko für einen Stimmungsumschwung bei der Aktie, da sich der Fokus auf die Ergebnisse der Wettbewerber und die Markteinführung neuer Medikamente verlagert", so die Analysten.

Die Bank of America (BofA) stuft Novo Nordisk dagegen mit "Buy" und einem Kursziel von 875 dänischen Kronen ein, was einem Aufwärtspotenzial von 32 Prozent entspricht. Die BofA geht davon aus, dass sich der Ertragssteigerungszyklus des Unternehmens im Jahr 2024 fortsetzen werde, nachdem sich der Aktienkurs in den letzten 18 Monaten besser entwickelt hat.

Citi ist ebenfalls positiv für die Aktie und gibt ihr ein Kursziel von 815 dänischen Kronen, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 23 Prozent entspricht. "Novo bietet weiterhin ein wesentlich höheres Wachstum und höhere Renditen (mehr als das Dreifache der Pharma-Konkurrenten) und bietet eine Gewinnperspektive über das Jahr 2035 hinaus" so Citi. Etwa 500.000 Menschen in den USA nehmen derzeit Wegovy ein und das Unternehmen kann von einer adressierbaren Patientenpopulation von mehr als 100 Millionen in den USA und 700 Millionen weltweit profitieren, so die Analysten weiter.

Laut Marketscreener bietet die Aktie noch ein Kurspotenzial von etwas über drei Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Der Analystenskonsens lautet Aufstocken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion