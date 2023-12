Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he

ZUG (dpa-AFX) - Das Immobilienunternehmen TAG Immobilien wird an diesem Montag in den Aktienindex Stoxx Europe 600 aufgenommen. Weitere deutsche Unternehmen sind von Änderungen nicht betroffen, wie aus einer Mitteilung des Indexanbieters Stoxx hervorgeht. Weitere Aufnahmen betreffen den norwegischen Online-Kleinanzeigen-Portalbetreiber Adevinta , den britischen Lebensmittelhersteller Cranswick , die portugiesische Bank BCO Comercial Portugues, den schweizerischen Investmentserviceanbieter Swissquote , das dänische Biotechunternehmen Zeeland Pharma und den französischen Ölfeldausrüster Vallourec .

