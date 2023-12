First Hydrogen leitet FCEV-Fahrzeugprogramm in Nordamerika in die Wege

Vancouver, B.C., 18. Dezember 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, nach erfolgreichen Fahrzeugtests im Vereinigten Königreich (UK) den Start seines neuen Programms für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge („FCEV“) in Nordamerika bekannt zu geben. Das nordamerikanische Programm steht im Einklang mit dem Expansionsplan des Unternehmens und der Reife des Wasserstoff-Ökosystems in Quebec. First Hydrogen beabsichtigt, zwei zusätzliche FCEV-Demonstrationsfahrzeuge zu entwickeln, die potenziellen nordamerikanischen Flottenbetreibern vorgestellt werden sollen. Das Unternehmen wird sein erfolgreiches Testprogramm im Vereinigten Königreich mit interessierten Flottenbetreibern fortsetzen.

Die Einsatzversuche mit den FCEV von First Hydrogen haben gezeigt, dass Wasserstoff als Antriebsenergie unverzichtbar ist, um die kritischen Anforderungen von Flottenbetreibern in Sektoren wie Lebensmittelhandel, Paketzustellung, Bergbau und Versorgungsunternehmen in Bezug auf Reichweite, Nutzlast und Schnellbetankung zu erfüllen, die von batterieelektrischen Fahrzeugen („BEV“) nicht erreicht werden können. Im Laufe des vergangenen Jahres hat das UK-Ingenieurteam von First Hydrogen durch sein Engagement bei der Entwicklung des FCEV des Unternehmens führendes Know-how und Fachwissen im Bereich der Wasserstofffahrzeuge aufgebaut.

Das nordamerikanische Demonstrationsprogramm ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der Pläne des Unternehmens, in Shawinigan (Quebec) ein Fahrzeugmontagewerk und eine Produktionsstätte für grünen Wasserstoff zu errichten. Das Hydrogen-as-a-Service-Modell des Unternehmens wird Kunden in der Region Montreal/Québec City mit sauberem, grünem Wasserstoff als Kraftstoff und emissionsfreien Nutzfahrzeugen versorgen, um die Schaffung emissionsfreier Ökosysteme zu beschleunigen. Das Montagewerk soll jährlich bis zu 25.000 Fahrzeuge für den Vertrieb in ganz Nordamerika produzieren und wird einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich der grünen Technologien in der Region leisten.