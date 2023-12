"Die Old Economy hatte in diesem Jahr ähnlich unter der Zinswende gelitten, wie die Dax-Zykliker", schreibt Streibel. "Das aktuelle KGV des "Nicht-Tech"-Teils im S&P 500 liegt weiterhin unterhalb des Jahresanfangsniveaus, holt aber nun auf und befindet sich wieder auf dem Level des Startschusses für "Higher for Longer" im Sommer", so der Analyst, der weiter optimistisch für US-Aktien bleibt. Es stecke "noch einiges an Pessimismus in den Kursen drin, woraus sich insbesondere für "Old Economy" Aufholpotenzial ergibt." Das zeigt auch folgende Grafik der DZ-Bank, mit der der Analyst seine These untermauert.

Investment-Profis bleiben bullisch

Auch eine Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern zeigt: Die Stimmung für die kommenden Monate bleibt ausgesprochen positiv. Zwischen dem 8. und 14. Dezember befragte die Bank 219 Fondsmanager – mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 611 Milliarden US-Dollar.

Ergebnis: Die Profis blicken so positiv auf das kommende Jahr wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Sie rechnen damit, dass die Weltwirtschaft auf einem niedrigeren Niveau weiterwächst. Größtes Risiko dabei sei ein abruptes Abwürgen der globalen Konjunktur. Sie vermuten jedoch, dass die Wirtschaft weder "zu heiß noch zu kalt läuft".

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE-Redaktion