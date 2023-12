Die meisten Meme-Münzen haben sich in diesem Jahr deutlich schlechter entwickelt als die großen Kryptowährungen. Dogecoin verzeichnete seit Jahresbeginn ein Plus von 30 Prozent und Shiba Inu von 28,3 Prozent, während Bitcoin um über 160 Prozent und Ether um 85 Prozent zulegten.

Bonk, der im Dezember 2022 auf den Markt kam, stieg in den letzten 30 Tagen um mehr als 300 Prozent und erzielte seit Anfang September einen Zuwachs von mehr als 1.000 Prozent, was ihn zum leistungsstärksten Meme-Coin der letzten Monate macht. Die Münze wird immer noch zu einem Bruchteil eines Cents gehandelt.

Während es schwierig ist, die genauen Gründe für die Rallye von Bonk zu bestimmen, da der Handel mit Meme-Münzen hoch spekulativ ist, scheint die Notierung des Kryptos an mehreren Kryptobörsen, darunter Coinbase und Crypto.com, in der vergangenen Woche den Preis und die Handelsaktivität angekurbelt zu haben, erklärte Dessislava Aubert, Senior Analyst bei Kaiko Research, im Interview mit MarketWatch.

Handelsvolumen zieht deutlich an

Das 24-Stunden-Handelsvolumen von Bonk stieg in der vergangenen Woche zeitweise auf über eine Milliarde US-Dollar und lag damit deutlich über dem anderer Meme-Münzen, bevor es am Mittwoch auf etwa 426 Millionen US-Dollar zurückging. Das Handelsvolumen von Dogecoin lag in den letzten 24 Stunden bei etwa 592,4 Millionen US-Dollar.

Der Anstieg von Bonk ist zum Teil auch auf das Wiederaufleben von Solana zurückzuführen, das nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX im vergangenen Jahr einen Rückschlag erlitt, da der inzwischen verurteilte Mitbegründer des Unternehmens, Sam Bankman-Fried, ein großer Befürworter der Blockchain war, wie Aubert feststellte.

Da das Interesse der Investoren an Kryptowährungen wieder zunimmt, "hat sich die Stimmung gegenüber Solana stark verbessert, und es wird zunehmend als echter Konkurrent von Ethereum angesehen", so Aubert. Laut Daten von DefiLama stieg der Gesamtwert, der in Solana investiert wurde, von rund 300 Millionen US-Dollar im Oktober auf etwa 1,2 Milliarden US-Dollar.

Spekulative Anlagen gefragt

Auch das makroökonomische Umfeld sorgte für Rückenwind, so Aubert. Die Inflation hat sich abgeschwächt und die Händler haben ihre Wetten auf Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 erhöht, während die US-Wirtschaft widerstandsfähig erscheint. "Wir haben eine Verbesserung des Umfelds für Risikoanlagen festgestellt. Viele eher spekulative Bereiche des Marktes begannen im November zu steigen", sagte Aubert.

Allerdings ist der Handel mit Meme-Münzen hochspekulativ und nur wenig oder gar nicht reguliert. Viele Kryptowährungen haben während des Marktcrashs im Jahr 2022 über 90 Prozent ihres Wertes verloren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

