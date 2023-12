Schreibe Deinen Kommentar

Netflix – Die Aktie steigt weiter! Fortsetzung der Kursrallye? Im November 2021 notierte die Netflix-Aktie bei knapp 700 US-Dollar. Von da an verlor die Aktie innerhalb von sechs Monaten über 75 Prozent und war nur noch rund 175 US-Dollar wert. Wer in dieser Kursschwäche mutig eingestiegen ist, hat heute eine Rendite von bis zu 175 Prozent erzielt. Das neue werbebasierte Abo-Modell und das Ende des Account-Sharings zeigen aus Sicht der Aktionäre die gewünschte Wirkung. Warum ist die Netflix Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen um 16 Prozent gestiegen und welches Renditepotenzial bietet heute die Netflix Aktie? Diese Fragen beantworten wir dir in dieser Analyse. Das Geschäftsmodell in aller Kürze Im Jahr 1997 gründeten Reed Hastings und Marc Randolph im kalifornischen Los Gatos eine Online-Videothek und nannten diese Netflix. Die Kunden konnten online sich einen Film auf DVD ausleihen und bekamen die DVD per Post nach Hause geschickt. Das Unternehmen wuchs sehr schnell, machte aber in den ersten Jahren nach der Gründung noch Verluste. Am 29. Mai 2002 ging Netflix an die Börse. Damals wurden 5,5 Millionen Aktien zum Preis von 15 US-Dollar ausgegeben. Bereinigt um Aktiensplits würde der Kurs heute bei rund 6.700 US-Dollar liegen. Netflix begann mit dem Online-Verleih und -Verkauf von DVDs Im Jahr 2007 begann Netflix seinen Kunden Streaming-Dienste anzubieten. Das Streaming-Angebot kam bei den Kunden sehr gut an und der Geschäftsbereich erzielte ein starkes Wachstum. Um das Geschäftsmodell weiter auszubauen, erwarb Netflix in den folgenden Jahren die Rechte an Filmen von verschiedenen Filmstudios. Im Jahr 2010 expandierte Netflix ins Ausland und ist seit September 2014 auch in Deutschland verfügbar. Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich Netflix zu einem nahezu reinen Streaming-Anbieter entwickelt. Das Streaming-Geschäft trug in den letzten Jahren zu über 99 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Das ursprüngliche Geschäft mit dem DVD-Verleih machte im Jahr 2022 nur noch 0,5 Prozent des Gesamtumsatzes aus. In diesem Jahr hat Netflix den Verleih von DVDs nach 25 Jahren eingestellt. Ein beeindruckender Wandel, der zeigt, wie sich ein Unternehmen erfolgreich an die sich ständig ändernden Bedürfnisse seiner Kunden anpassen kann. Umsatz nach Segmenten von Netflix Geographisch ist Netflix diversifizierter aufgestellt. Netflix kann in fast allen Ländern mit Ausnahme von China und Russland gestreamt werden. Die Hauptmärkte sind die USA mit einem Umsatzanteil von rund 41 Prozent, die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) mit einem Umsatzanteil von rund 31 Prozent. Die restlichen 28 Prozent des Umsatzes entfallen auf die Regionen Lateinamerika, Asien-Pazifik und Kanada. Umsatz nach Regionen Netflix