5-Top-Picks von Citi für 2024 Aktie Schlusskurs 22.12.23 Kursziel Kurspotenzial KeyCorp 14.45 USD 15 USD +5 % Delta Air Lines 40.76 USD 56 USD +36 % United Airlines Holdings 42.08 USD 71 USD +67 % Boeing 262.79 USD 271 USD +4 % L3Harris Technologies 209.72 USD 238 USD +14 %

Quelle: CNBC

Darüber hinaus empfiehlt die Citibank die Aktien von General Motors, Fedex und Rockwell Automation zum Kauf.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion