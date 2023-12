Opendoor Technologies. Für das " Aktien Magazin " von Traderfox habe ich kürzlich meinen Favoriten für das Jahr 2024 vorgestellt und meine Wahl fiel auf





Opendoor ist der führende iBuying-Spezialist der USA. Als der Immobilienmarkt boomte verdienten viele Amerikaner mit Immobilien ihr Geld, indem sie Häuser günstig kauften, auf Vordermann brachten und dann mit sattem Gewinn wieder verkaufen. Dieses 'House-Flipping' ging solange gut, wie die Zinsen niedrig und Baumaterialien jederzeit und vergleichsweise preiswert zu bekommen waren. Doch diese Zeiten sind vorbei und die der Inflation folgenden starken Zinsanhebungen der US-Notenbank brachten den Immobilienmarkt zum Kollabieren gebracht. In einem nie dagewesenen Tempo wurden Bauvorhaben gestoppt und Kaufverträge für neue Häuser storniert. Zudem machen die hohen Zinsen Immobilien für viele Menschen inzwischen unerschwinglich und so trocknete auch der Markt für Gebrauchtimmobilien ein. Seit anderthalb Jahren sinken die Immobilienpreise und Opendoors Geschäftsmodell hat sich als nicht flugfähig (genug) erwiesen. So sieht es jedenfalls auf den ersten Blick aus. Doch beim genaueren Hinsehen stehen den Risiken auch echte Chancen gegenüber. Die neue Zinssenkungsfantasie ist dabei nur der Turbo für den bereits gelungenen Turnaround...