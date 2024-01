Börse: Abheben mit dem „Aldi der Lüfte“

Doch: Zu viel Optimismus kann auch zu herben Enttäuschungen führen. Was passiert, wenn die Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks die Zinsen nicht in dem Maße senken, wie dies vom Markt erwartet wird und bereits eingepreist ist? Wir sind da schon heute vorsichtig und machen einen Bogen um Zykliker. Oder: Was passiert, wenn sich die geopolitische Lage nicht nur in der Ukraine oder im Nahen Osten weiter verschärft, sondern irgendwo anders auf der Welt neue Konflikte aufflammen? Wenn sich die Konjunktur doch nicht wie erhofft erholt, oder die Inflation wieder steigt? Dies gilt besonders für Deutschland. Volkswirte prognostizieren eine steigende Teuerung bereits für diesen Januar. Konkret würden die neuen Maßnahmen der Bundesregierung und die sich verschärfende Lohn-Preis-Spirale die Inflation auf vier Prozent treiben. „Schwarze Schwäne“ und treue Ehefrauen Und noch etwas: Was ist, wenn urplötzlich ein „Schwarzer Schwan“ auftaucht? Die Börse versteht darunter völlig unwahrscheinliche, plötzliche Ereignisse, die schlimmstenfalls das Potenzial haben, unser Weltbild aus den Angeln zu heben. Der Begriff geht übrigens auf den römischen Satiriker Juvenal zurück, der um das Jahr 60 nach Christus geboren wurde. Juvenal verwendete den Begriff, um eine treue Ehefrau als einen seltenen Vogel zu beschreiben, der einem schwarzen Schwan ähnelt. Der Glaube, dass es den schwarzen Schwan gar nicht gibt, hielt sich in Europa noch bis in das 17. Jahrhundert hinein. Die Entdeckung schwarzer Schwäne in Australien galt als zoologische Sensation. In der Finanzwelt hat der Finanzmathematiker und Autor Nassim Nicholas Taleb diesen Begriff geprägt, um große Crashs an den Finanzmärkten zu beschreiben, wie etwa Ereignisse wie 9/11, die Finanzkrise, Fukushima oder Covid-19.