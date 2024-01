Microstrategy ist bekannt für seine umfangreichen Bitcoin-Investitionen, und die Aktiengewinne der vergangenen Monate dürften teilweise auf den von Bitcoin zurückzuführen sein – angeheizt durch die Erwartung, dass die USA bald den ersten Bitcoin-ETF am Spotmarkt zulassen könnten.

Wie eng Microstrategy und Bitcoin miteinander verbunden sind, zeigte sich auch am Mittwoch. Während die weltgrößte Kryptowährung rund 4,5 Prozent einbüßte, verloren die Papiere des Softwarekonzerns etwa 6,5 Prozent.

MicroStrategy hat von dieser Entwicklung profitiert und seinen Bestand an der Kryptowährung auf über acht Milliarden Dollar erhöht. Saylor, ein vehementer Befürworter von Bitcoin, sieht sein Unternehmen als attraktive Anlageoption für Investoren, die ein Bitcoin-Exposure in ihr Portfolio aufnehmen wollen, ohne die Kryptowährung direkt zu kaufen.

Und auch privat setzt der Manager auf den Bitcoin. Schon im November sprach er auf einer Konferenz über seine Pläne, Aktien zu verkaufen und die Erlöse teilweise in Bitcoin zu investieren. "Die Ausübung dieser Option wird es mir ermöglichen, persönliche Verpflichtungen zu erfüllen und zusätzliche Bitcoin für mein persönliches Konto zu erwerben", so Saylor.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mitEgal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend.