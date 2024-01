Die Santa Claus-Rally an der Wall Street ist erstmals seit acht Jahren ausgefallen, und auch das gestern Abend veröffentlichte Fed-Protokoll brachte keine Wende. Die US-Notenbank hat in dem Protokoll keine weitere Klarheit gegeben, wann und wie stark die Zinsen sinken werden - aber auffallend war, dass das Protokoll insgesamt hawkisher war als die dovishen Aussagen von Fed-Chef Powell bei dessen letzter Pressekonferenz. Nach dem Ausfall der Santa Claus-Rally starten heute die US-Futures mit Beginn des europäischen Handels wieder einmal höher - aber an den beiden Vortagen wurden die anfänglichen Gewinne dann wieder schnell abverkauft. Heute auch? Der Nasdaq startete erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte mit jeweils mehr als -1% an den beiden ersten Handelstagen..

Hinweise aus Video:

1. US-Staatsverschuldung 34 Billionen Dollar – Jahres-Zinslast 1 Billion Dollar

2. Dax stürzt ab: Für die Bullen geht es nun um die Wurst

Das Video "Fed-Protokoll bringt keine Wende, Santa Claus-Rally ausgefallen!"