Die Morningstar-Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" enthält Fonds und ETFs, die in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large – und Mid Caps) auf der ganzen Welt investieren. In der Regel konzentrieren sich deren Portfolios auf Unternehmen, die zu den obersten 70 % der Kapitalisierung des regionalen Aktienmarktes gehören.

Aufgrund der hohen Marktkapitalisierung sind Industrieländer, vor allem die USA, in diesen Fonds allerdings deutlich übergewichtet. "Blend" – zu Deutsch: Mischung – steht hier für eine stilneutrale Anlagestrategie, d.h. weder Growth- (Wachstumswerte) noch Value-Aktien (Substanzwerte) werden bevorzugt. Denn, ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass kein Anlagestil den breiten Markt dauerhaft schlagen konnte. Anlagestile, die sich z.B. auf Value oder Growth konzentrieren, entwickeln sich je nach Marktumfeld und Kapitalmarktregime unterschiedlich – das Gleiche gilt für Large- oder Mid- und Small-Caps also große oder mittlere und kleinere Unternehmen.

Während z.B. der Hype um die Themen Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Cloud-Computing im vergangenen Jahr dafür sorgte, dass sich Wachstumsaktien wie z.B. die "Magnificent Seven", die US-Giganten Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Meta und Tesla im Jahr 2023 exzellent entwickeln konnten, erlebten Value-Werte eine eher schwächere Phase.

Umgekehrt belasteten 2022 die kräftigen Zinsanhebungen der US-amerikanischen und europäischen Notenbanken Fed und EZB die Bewertungen von Wachstumswerten, während Value-Aktien ihre Kurse steigern konnten.

Eine globale stilneutrale Anlage in alle Unternehmen, ohne sich auf Value- oder Growth-Faktoren zu konzentrieren, bietet durch die Mischung (Blend) mehr Investmentchancen und Diversifikationspotenziale im Vergleich zu einer fokussierten Strategie. Die globale Blend-Kategorie erfreut sich großer Beliebtheit bei Investoren und das Interesse wächst stetig: In Europa vereint sie mit Abstand am meisten Investorengelder. Allein im November 2023 sammelten die Blend-Strategien laut Morningstar-Daten weitere 12,7 Milliarden Euro ein, so viel wie keine andere Kategorie. Rund zwei Drittel dieser Neugelder flossen dabei in ETFs, der Rest in Investmentfonds.

Dieses Morningstar-Rating beruht – im Gegensatz zum Sterne-Rating – nicht auf Vergangenheitsdaten, sondern ist zukunftsorientiert und wird von den Analysten "in Handarbeit" erstellt.

Hier die von Morningstar goldprämierten "Global Large-Cap Blend Equity"-ETFs, denen die Experten zutrauen, im neuen Jahr 2024 besonders gut abzuschneiden (sortiert nach Fondsgröße):

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing (ISIN: IE00BKX55T58)

Insgesamt legte der ETF seit Jahresauftakt bis Jahresende 2023 um rund 19 % zu und rangiert damit 2023 an der Spitzenposition der sechs Gold-ETFs. Die „Magnificent Seven“ besetzen in diesem ETF die ersten Plätze unter den Top-Ten-Positionen und machen dabei 17,9 % des Gesamtportfolios aus. Auf Sektorenebene belegen Technologie, Gesundheit, Finanzdienstleister, Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie die größten Positionen. Der ETF strebt an, den FTSE Developed Index abzubilden, der die größten Aktien in den entwickelten Märkten weltweit beinhaltet. Die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index wird durch ein Sampling-Verfahren nachgebildet, d.h. eine Auswahl der wichtigsten Indexbestandteile wird gekauft.

Der Investmentprozess der Strategie wird von Morningstar mit sehr gut, also einem „High Process Pillar“ bewertet. Das Managementteam der Strategie erhält ein People Pillar Rating von überdurchschnittlich oder „Above Average“. Vanguard als Gesellschaft erhält mit einem „High Parent Pillar“-Rating ebenfalls ein sehr gut.

Performance seit Jahresbeginn (Stand 27.12.2023): 18,93 Prozent

1 Jahr: 18,66 Prozent

3 Jahre: 36,55 Prozent

5 Jahre: 88,51 Prozent

Im Fonds enthaltene Titel: 428

Gesamtkostenquote (TER): 0,12 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 2.116 Millionen. Euro

Ertragsverwendung: Dividenden werden vierteljährlich ausgeschüttet

Auflage: 30. September 2014, Irland

Morningstar Sterne-Rating: ****

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (ISIN: IE00BGHQ0G80)

Seit Jahresbeginn legte der ETF bis Ende 2023 um über 18 % zu. Der nach verwaltetem Vermögen (Assets under Management, kurz: AuM) zweitgrößte ETF ist eine nachhaltige Strategie von XTrackers. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausschlusskriterien sind: Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Verstöße gegen den UN Global Compact. Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI EUR Index, abzubilden, dessen Ausgangsindex der MSCI ACWI ist. Der Referenzindex bietet Zugang zu Large Cap und Mid Cap-Aktien, enthält also auch Unternehmen mittlerer Größe, aus 24 Industrieländern und zudem auch aus 21 Schwellenländern. Die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index wird durch ein Sampling-Verfahren nachgebildet, d.h. eine Auswahl der wichtigsten Indexbestandteile wird gekauft.

Das Management-Team sowie die Fondsgesellschaft erhielten zwar nur Ratings von „Average“ (durchschnittlich), doch dank des „High Process Pillar“ erhält der Anlageprozess ein Morningstar Medalist Rating von Gold.

Wertentwicklung seit Anfang 2023 (Stand 27.12.2023): 18,55 Prozent

1 Jahr: 17,80 Prozent

3 Jahre: 30,61 Prozent

5 Jahre: 78,95 Prozent

Im Fonds enthaltene Titel: 1.983

Gesamtkostenquote (TER): 0,25 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 3.146 Millionen. Euro

Ertragsverwendung: Dividenden werden thesauriert, also in den ETF reinvestiert

Auflage: 10. Februar 2014, Irland

Morningstar Sterne-Rating: ****

JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (acc) (EUR) (ISIN: IE00BMDWYZ92)

Bis Ende Dezember 2023 legte der ETF im Jahresverlauf eine Performance von über 19 % hin. Auch der nach verwaltetem Vermögen drittgrößte ETF verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Der Index zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die vom Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft profitieren. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die in kritischen Sektoren wie kontroverse Waffen, Tabakanbau und Kraftwerkskohle tätig sind oder die gegen internationale Grundsätze wie den UN Global Compact verstoßen.

Der ETF bildet den Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index nach, welcher Zugang zu Unternehmen aus Industrieländern weltweit bietet. Der ETF übergewichtet US-Aktien mit einem Anteil von rund 66 %. Die „Magnificent Seven“ besetzen in diesem ETF die ersten Plätze unter den Top-Ten-Positionen und machen dabei 20,25 % des Gesamtportfolios aus. Größte Sektoren sind nach Informationstechnologie, Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. alle Indexbestandteile werden erworben.

Investmentprozess und Anbieter werden mit "High" bzw. "Above Average" also sehr gut bzw. überdurchschnittlich ausgezeichnet. Die Fondsmanager werden mit durchschnittlich ("Average") benotet.

Wertentwicklung seit Jahresbeginn (Stand 27.12.2023): 19,43 Prozent

1 Jahr: 18,85 Prozent

3 Jahre: 39,14 Prozent

Titel: 428

Gesamtkostenquote (TER): 0,19 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 976 Millionen Euro

Ertragsverwendung: Dividenden werden thesauriert, also in den ETF reinvestiert

Auflage: 4. November 2020, Irland

Morningstar Sterne-Rating: ****

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (ISIN: IE00B3YLTY66)

Dieser ETF konnte seit Jahresbeginn bis Ende Dezember 2023, um knapp 15 % hinzugewinnen. Der SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF bildet den MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) Index nach und bietet Zugang zu Aktien aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern weltweit. Der Index umfasst Wertpapiere aus den Segmenten Large -, Mid - und Small Caps.

Die "Magnificent Seven" sind auf den ersten Plätzen der Top-Ten-Positionen vertreten und haben einen Anteil von knapp 15 Prozent im Fonds. Der US-Anteil liegt bei gut 59 Prozent. Die größten Sektoren des ETF sind Technologie, Finanzdienstleister, Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren nach, d. h. eine Auswahl der Indexbestandteile wird erworben.

Die Morningstar-Analysten vergaben für Anlageprozess, Fondsmanagement und -anbieter Bestnoten. Der ETF konnte im Vergleich zu den Mitbewerbern überdurchschnittliche Renditen erzielen, liegt aber im Vergleich zur Benchmark der Kategorie im Durchschnitt.

Wertentwicklung seit Jahresbeginn (Stand 27.12.2023): 14,80 Prozent

1 Jahr: 15,09 Prozent

3 Jahre: 30,57 Prozent

5 Jahre: 77,60 Prozent

Titel: 513

Gesamtkostenquote (TER): 0,17 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 871 Millionen Euro

Ertragsverwendung: Dividenden werden thesauriert, also in den ETF reinvestiert

Auflage: 13. Mai 2011, Irland

Morningstar Sterne-Rating: ****

UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (ISIN: IE00BDR5GV14)

Der ETF verzeichnete im Jahresverlauf bis Ende Dezember 2023 eine Performance von knapp 14 Prozent. Der ETF bildet den Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index nach und bietet Zugang zu rund 100 Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die anhand ihres Engagements zu Gender Equality – Gleichstellung der Geschlechter – ausgesucht wurden. Die Positionen des Index werden im ETF gleich gewichtet. So haben die 10 größten Aktienpositionen, darunter Pinterest, Verizon, Danone und Microsoft, auch nur ein Gewicht von rund 11 % inne. Die „Magnificent Seven“ spielen hier keine tragende Rolle. Aber US-Werte sind mit knapp 49 % auch hier stark vertreten. Der mit Abstand stärkste Sektor im ETF sind Finanzdienstleister, gefolgt von Telekommunikation, Basis-Konsumgüter und Technologie. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation, d.h. alle Indexbestandteile werden erworben.

Für die Qualität von Investmentprozess und Fondsmanagement erhielt der UBS-ETF Bestnoten und ein „Average“ für den Vermögensverwalter UBS.

Wertentwicklung seit Jahresbeginn (Stand 27.12.2023): 13,61 Prozent

1 Jahr: 12,72 Prozent

3 Jahre: 32,35 Prozent

5 Jahre: 72,25 Prozent

Titel: 103

Gesamtkostenquote (TER): 0,20 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 154 Millonen Euro

Ertragsverwendung: Dividenden werden thesauriert, also in den ETF reinvestiert

Auflage: 19. Dezember 2017, Irland

Morningstar Sterne-Rating: ***

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE00BJRCLL96)

Der ETF verzeichnete im vergangenen Jahr bis Ende Dezember eine Wertsteigerung von rund 9 Prozent. Der ETF bildet den JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen weltweit. Das Fondsmanagement setzt dabei auf einen regelbasierten Multifaktorauswahlprozess. Diese Methodik zielt auf die Merkmale des Aktienrisikoprämienfaktors ab, wie z. B. attraktive relative Bewertung, geringe Volatilität oder geringe Marktkapitalisierung und strebt eine gleichmäßige Risikostreuung über globale Regionen und Branchen hinweg an.

Auch in diesem ETF sind die "Magnificent Seven" nicht die treibende Kraft. Die USA sind mit 58 Prozent allerdings ebenfalls übergewichtet. Die größten Sektoren sind Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter, Industrie und Versorger. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation nach, d. h. es werden alle Indexbestandteile erworben.

Der ETF erhielt von Morningstar Bestnoten für den Anlageprozess (Process) und die Fondsgesellschaft J.P. Morgan (Parent Pillar), das Management (People Pillar) wurde mit "Average" bewertet.

Wertentwicklung seit Jahresbeginn (Stand 27.12.2023): 9,35 Prozent

1 Jahr: 10,10 Prozent

3 Jahre: 39,90 Prozent

Titel: 513

Gesamtkostenquote (TER): 0,20 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 141 Millonen Euro

Ertragsverwendung: Dividenden werden thesauriert, also in den ETF reinvestiert

Auflage: 9. Juli 2019, Irland

Morningstar Sterne-Rating: *****

Autor: Bryan Perry

