Warum ist der Anstieg der Dividenden geringer als in den Vorjahren? Howard Silverblatt, Senior Index Analyst bei S&P Global, äußerte gegenüber CNBC, dass die Unternehmen im vergangenen Jahr trotz eines starken Cashflows aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten Zurückhaltung übten

Aktienrückkäufe rückläufig

Während die Dividendenausschüttungen in den USA stark gestiegen sind, sind die Aktienrückkäufe im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Die vollständigen Zahlen für das vierte Quartal liegen noch nicht vor, aber Schätzungen gehen davon aus, dass die Aktienrückkäufe im S&P 500 2023 deutlich zurückgehen werden.

So werden die Aktienrückkäufe im S&P 500 für das vergangene Jahr auf nur noch 780 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dies entspräche einem Rückgang von 15,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der wichtigste Faktor für den Rückgang der Aktienrückkäufe sei die Bankenkrise. So kauften Banken im dritten Quartal 2023 Aktien im Wert von 29,3 Milliarden US-Dollar zurück. Zwei Jahre zuvor, im dritten Quartal 2021, hatten sie noch 61,9 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.



