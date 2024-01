WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag nach einem schwächeren Verlauf mit Kursgewinnen beendet. Der österreichische Leitindex ATX verbuchte vor dem Wochenende ein Plus von 0,29 Prozent auf 3430,08 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime kletterte um 0,21 Prozent auf 1722,73 Einheiten. Einige Konjunkturdatenveröffentlichungen dies- und jenseits des Atlantiks standen im Fokus. Von Unternehmensseite blieb es zum Wochenausklang still.

Robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA dämpften am Nachmittag die Erwartung möglicher Zinssenkungen. In den USA wurden im Dezember außerhalb der Landwirtschaft mehr Jobs geschaffen als erwartet, wenn auch der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert wurde. Die Arbeitslosenquote stagnierte mit 3,7 Prozent gegenüber dem Vormonat - Ökonomen hatten einen Anstieg auf 3,8 Prozent erwartet.