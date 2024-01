Nasdaq-Rally - und die Krisenherde!

Im Gegensatz zu den ersten vier Handelstagen an der Wall Street steigt heute vor allem der Nasdaq, also Big Tech. Dennoch dürfte es heute wahrscheinlich nicht mehr gelingen, dass die an der Wall Street so stark beachteten ersten fünf Handelstage noch ins Positive drehen. Die Nasdaq-Rally wird in einem heute nachrichtenarmen Umfeld getrieben vor allem von Nvidia, aber auch Apple zieht den Tech-Sektor nach oben. Der Dow Jones hingegen deutlich schwächer, nachdem die schwache Boeing-Aktie den Index 140 Punkte kostet. Diese Woche startet zunächst sehr ruhig, das Highlight und der Lackmustest der heutigen Rally werden dann am Donnerstag die US-Inflations-Daten sein. Unterdessen droht der Gaza-Krieg sich zu einem "echten Krieg" zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon auszuweiten, nachdem der Schwager von Hisbollah-Chef Nasrallah heute getötet wurde..

Hinweise aus Video:

1. US-Unternehmen: Pleitewelle rollt wegen gestiegener Fed-Zinsen

2. Russland schürt Flamme von Energieproblemen in Europa

