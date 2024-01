Trex, ein Hersteller von Terrassendielen und Geländern, verzeichnete seit Anfang 2022 einen Kursrückgang von 42 Prozent, übertraf jedoch in sieben der vergangenen acht Quartale die EPS-Schätzungen. Das Unternehmen setzt auf höherpreisige Verbundwerkstoffe, was laut Barron's zu einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von elf Prozent bis 2025 führen könnte, während der Gewinn pro Aktie sogar um 17 Prozent pro Jahr ansteigen könnte. CEO Brian Fairbanks betonte, die Markenstärke von Trex nutzen zu wollen, um auch weiterhin Verbundwerkstoffe zu verkaufen, und erwähnte, dass das Unternehmen seine Kosten durch den Einsatz wiederverwertbarer Materialien senken will. Die Mehrheit der Analysten ist skeptisch. Zwar lautet die durchschnittliche Empfehlung "Aufstocken", doch räumen sie der Aktie im Schnitt kein Aufwärtspotenzial ein, wie Daten von MarketScreener belegen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

